Detenido con más de 60 gramos de coca en Burgos tras coaccionar a una joven para que vendiera droga

Sustancias, dinero y objetos intervenidos al detenido en Aranda de Duero (Burgos). - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón por tráfico de drogas, al encontrar en su domicilio de una localidad cercana a Aranda de Duero (Burgos) más de 60 gramos de cocaína y otra pequeña cantidad de hachís, a quien también se imputa un delito de coacciones por obligar a una joven a vender sustancias.

La investigación sobre los hechos comenzó el día 3 de enero, cuando a media tarde una dotación de la Policía Local identificaba realizando grafitis en una céntrica calle de la ciudad a una joven, a quien en el registro de sus pertenencias le fueron intervenidos cerca de 10 gramos de cocaína dispuestos para la venta, por lo que fue detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Una vez en la Comisaría de la Policía Nacional, la joven denunciaba a su vez que, días atrás, conoció en un bar a un individuo a quien acompañó a su casa en un pueblo cercano, lugar donde éste le ofreció vender drogas y le facilitó las sustancias que le habían intervenido. La joven alegó que, como se había negado a ello, el chico llegó a amenazarla y coaccionarla.

Con esos datos, agentes de la Policía Nacional lograron identificar al denunciado y localizar su domicilio en una localidad situada a unos 15 kilómetros de Aranda de Duero y, el pasado día 5 de enero, provistos del preceptivo mandamiento judicial de entrada y registro, se procedió a la detención de este varón, así como el registro de su casa.

En la vivienda se incautaron 62,5 gramos de cocaína, 7,3 de hachís, 260 euros en efectivo, una báscula de precisión y dos carabinas de aire comprimido.