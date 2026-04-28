Detenido en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) tras sustraer un remolque en Cuéllar (Segovia) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en el término municipal vallisoletano de Pedrajas de San Esteban a una persona que había sustraído un remolque en la localidad de Cuellar (Segovia).

La sustracción del remolque fue puesta en conocimiento de la Benemérita por el propietario mediante llamada telefónica al Centro Operativo de Servicios (COS), en la cual comunicaba que seguía a un todo terreno con un remolque que le había sido sustraído momentos anteriores.

El individuo se encontraba en un camino de acceso al Río Eresma del municipio de Pedrajas de San Esteban, por lo que el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil (062) comunicó el hecho a la patrulla de Seguridad Ciudadana más próxima, que localizó el vehículo y remolque en el citado camino.

Los agentes observaron a una persona tumbada en el lateral del camino que levantaba y bajaba la cabeza para observar a los guardias civiles y evitar ser descubierto, según ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Al acercarse a esta persona, los agentes comprobaron que la vestimenta facilitada por el propietario, denunciante de la sustracción, coincidía con la que portaba dicha persona, motivo por el cual se procedió a su detención y puesta a disposición judicial, con la correspondiente recuperación del remolque sustraído.