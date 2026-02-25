Detenido en Peñafiel tras amenazar de muerte durante una pelea a otro al que colocó una navaja en la espalda

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un individuo ha sido detenido por amenazas graves de muerte con arma blanca en el transcurso de una pelea que se produjo en Peñafiel (Valladolid), en la que el ahora detenido colocó una navaja a otra persona en la zona de los riñones "con una clara intención lesiva", según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

La detención fue llevada a cabo este martes por la Guardia Civil, junto con la Policía Local de Peñafiel.

Los hechos se produjeron minutos antes de las 9.40 horas del martes, cuando la Central COS de la Guardia Civil alertó a una patrulla sobre una agresión entre dos personas, de las cuales una portaba un arma blanca y amenazaba a la otra.

A su llegada, los agentes encontraron en el lugar a un equipo de la Policía Local de Peñafiel, que ya había identificado y separado a los implicados, además de garantizar la seguridad de la zona.

Los agentes de Policía Local informaron de que una persona les había entregado una navaja de 10 centímetros de hoja y 12 centímetros de mango curvo de madera, que el presunto agresor la había esgrimido durante la pelea. Según declaraciones, el individuo colocó la navaja junto a la zona de los riñones de la víctima, mientras ambos se encontraban en el suelo, "con una clara intención lesiva y generando un grave riesgo para la vida del agredido".

Tras gestiones realizadas, se tuvo conocimiento que el presunto autor profirió amenazas de muerte mientras sostenía el arma contra la víctima.

A la vista de los indicios recabados, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor a las 10.55 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.