Detenido por provocar tres incendios intencionados en la Sierra de Gredos (Ávila)

ÁVILA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto de el Barco de Ávila y del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y de la Unidad Organica de Policia Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, han detenido a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, que afectó a terreno de monte bajo en las proximidades de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora las madrugadas de los días 25 y 26 de agosto.

Los incendios originados sobre el kilómetro 38 de la N-502 y varios puntos de la AV-941 entre Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar pudieron ser rápidamente sofocados por la rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil, señala el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las investigaciones policiales se focalizaron en una persona, que la Guardia Civil identificó el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de los incendios, y que realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial, se llevó a cabo la correspondiente detención y toma de manifestación a dicha persona.

La inspección técnico-ocular, realizada por componentes del equipo de SepronA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila reveló indicios claros de intencionalidad. Por todo lo anterior, la Guardia Civil, pondrá a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahita (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenida a esa persona.