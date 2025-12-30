Detenido, y puesto en libertad, por segunda vez en cinco días por robar en un supermercado en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por estafar a una mujer con un rito de santería para sanar una enfermedad de su marido - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid, y ya ha quedado en libertad, por el hurto de una botella de whisky de un supermercado de la ciudad sólo cinco días después de haber sido arrestado junto a otra persona por robar sobres de jamón envasado, tabletas de chocolate y una botella de pacharán en un establecimiento comercial.

Los hechos por los que ha sido detenido en última ocasión ocurrieron el sábado 27 de diciembre, cuando una patrulla uniformada de la Policía Nacional, en vehículo rotulado y con distintivos policiales, fue comisionada por la Sala 091 hasta un supermercado de la ciudad, donde, según la comunicación recibida, otro agente de Policía, junto a un empleado del establecimiento, perseguía a un individuo que acababa de sustraer diversos objetos.

A la llegada de los funcionarios actuantes, observaron cómo el requirente, que se identificó como miembro de Policía Nacional fuera de servicio, mantenía retenido al varón posteriormente detenido.

Preguntado por su identidad, el individuo, que presentaba dificultades para comunicarse en idioma español, manifestó carecer de documentación y de domicilio conocido.

Los funcionarios actuantes identificaron como testigo al empleado del supermercado, quien manifestó que instantes antes había sorprendido al individuo cuando sustraía género del establecimiento. Según relató, el varón emprendió la huida y arrojó una botella de whisky robada contra un vehículo estacionado, al que causó daños leves.

Ante los hechos descritos, los agentes procedieron a informarle de su detención.

Las gestiones posteriores permitieron constatar que el detenido ya había sido arrestado el pasado día 22, junto con otro varón, como presunto autor de un delito de hurto cometido igualmente en un supermercado, donde sustrajeron siete paquetes de jamón, tres tabletas de chocolate y una botella de pacharán, todo ello valorado en más de 85 euros.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente y el detenido ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerido para ello.