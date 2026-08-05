Detenido por rayar intencionadamente el coche de su compañera de trabajo en Valladolid

Archivo - Coche de la Policía Nacional de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, y posteriormente dejado en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de daños en vehículo tras rayar intencionadamente el coche de una compañera de trabajo.

La detención se llevó a cabo el martes 4 de agosto tras localizar al presunto autor, si bien los hechos fueron denunciados por la mujer en la mañana del 4 de julio, cuando al salir de su turno laboral, vio los daños mencionados en su vehículo, que se encontraba en un estacionamiento.

En concreto, comprobó que la puerta trasera izquierda presentaba un rayón profundo, aparentemente realizado con un objeto punzante, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la denunciante manifestó que el 25 de junio, también durante su jornada laboral, su vehículo había sufrido otro daño similar, una raya profunda en sentido horizontal en la puerta del conductor. El presupuesto de reparación de los desperfectos asciende a 836,81 euros.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio iniciaron las investigaciones oportunas para determinar la autoría de ambos episodios y, tras las gestiones practicadas, se pudo establecer que los dos daños habían sido causados por la misma persona, un trabajador de la misma empresa donde presta servicio la denunciante.

Posteriormente, en la mañana del 4 de agosto, los agentes procedieron a la localización y detención del varón como presunto autor de un delito de daños intencionados en vehículo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció mientras se instruía el correspondiente atestado. Finalmente, quedó en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.