Detenido por robar en una gasolinera de Laguna tras un acto vandálico en un establecimiento hostelero

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una gasolinera de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero donde había protagonizado antes un acto vandálico en una terraza de establecimiento hostelero cercano.

La Guardia Civil ha explicado que los testigos de los hechos ocurrido en la terraza explicaron que un individuo encapuchado había causado "graves destrozos" y llegó a lanzar sillas, mesas y hasta un cenicero de cristal contra la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron los daños y vieron que el mobiliario estaba esparcido por la acera y por la calzada, aunque el sospechoso ya había huido de las inmediaciones del establecimiento hostelero.

Minutos después, la Guardia Civil recibió un segundo aviso según el cual una persona encapuchada intentaba acceder a una gasolinera cercana.

Los agentes se desplazaron al lugar y encontraron un boquete en el cristal de la entrada principal, aparentemente causado con un objeto contundente.

Las mismas fuentes han relatado que vieron en ese momento que un hombre encapuchado y vestido con ropa deportiva salía del interior con varias botellas de alcohol. Los agentes le ordenaron verbalmente que soltara los objetos y que saliera del establecimiento, órdenes que obedeció el individuo que fue detenido en el acto, tras descender de una plataforma metálica que había utilizado para acceder al local.

La Guardia Civil informó al propietario del negocio sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia e iniciar así el correspondiente procedimiento judicial.