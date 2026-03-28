Detenido por un robo con violencia tras intentar acceder a un inmueble habitado en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras haber sido sorprendido cuando intentaba acceder a un inmueble habitado junto a otro individuo.

El robo con violencia se produjo a las 02.30 horas del 12 de febrero, cuando un ciudadano fue víctima de una agresión en la Avenida de Segovia después de que tres varones se le acercaran por detrás.

Uno de ellos le cubrió el rostro con un trapo y le golpeó, lo que provocó que cayera al suelo, donde recibió golpes por parte de los tres agresores.

Durante la agresión, los autores le sustrajeron una cartera con 90 euros, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, las llaves de su domicilio y un teléfono móvil.

La víctima fue atendida en el Hospital Universitario Río Hortega, donde el diagnóstico principal fue una contusión costal. Posteriormente, el perjudicado tuvo conocimiento de que un varón intentaba vender su teléfono móvil.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Tras la denuncia, agentes especializados del Grupo III de la Comisaría de Policía Nacional de Delicias iniciaron las gestiones para identificar a los responsables.

Finalmente, lograron la identificación plena del varón que trató de vender el teléfono sustraído, por lo que se solicitó una búsqueda policial para su localización y detención.

Mientras se mantenía activa la búsqueda, la noche del pasado 24 de marzo un indicativo uniformado fue comisionado por la Sala CIMACC 091 para acudir a un inmueble donde una mujer había escuchado fuertes golpes en la puerta del portal, como si alguien intentara forzarla.

A su llegada, los agentes comprobaron que la cerradura estaba forzada y el marco presentaba daños. Tras acceder al edificio, localizaron en el rellano del tercer piso a un varón indocumentado, y en el del cuarto, sentado en las escaleras, a otro individuo.

Ambos manifestaron que habían acudido al lugar porque un amigo les había llamado, y que, al no disponer de llaves, habían entrado empujando la puerta.

La requirente confirmó que vivía sola, que el resto de viviendas estaban vacías desde hace tiempo y que no conocía de nada a los varones hallados en el interior.

Tras proceder a la identificación de ambos individuos, los agentes comprobaron que uno de ellos era buscado por el Grupo III de la Comisaría de Delicias como presunto autor del robo con violencia e intimidación ocurrido el 12 de febrero.

Por todo ello, se informó al varón de los motivos de su detención y fue trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

El detenido cuenta con ocho antecedentes policiales y una vez que finalizó el atestado policial fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.