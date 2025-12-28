Detenido un sanitario por robar a pacientes en centros hospitalarios de Valladolid: el botín asciende a 600 euros

Sucesos.- La Policía Nacional detiene a seis personas en Langreo (Asturias) por robos violentos y tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un sanitario como presunto autor de un delito continuado de hurto tras una investigación que ha permitido relacionarle con al menos cuatro sustracciones cometidas en centros hospitalarios de la ciudad durante los meses de octubre y noviembre, así como con otros hechos similares ocurridos en años anteriores.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas entre octubre y diciembre debido a la sustracción de carteras y efectos personales a pacientes o acompañantes en situaciones de especial vulnerabilidad, generalmente durante traslados sanitarios o en áreas de urgencias.

Una mujer denunció que, el 31 de octubre, mientras esperaba para ser atendida en el área de urgencias del Hospital Clínico Universitario, un celador se llevó su bolso al alegar que iba a colocarlo en otro lugar.

Minutos después, al recuperarlo, comprobó la falta de su cartera, que contenía 60 euros, tarjetas sanitarias y un boleto de Lotería de Navidad.

Asimismo, un varón denunció 25 de noviembre la desaparición de la cartera de su esposa, en el Hospital Universitario Río Hortega, que contenía 300 euros, tres tarjetas bancarias y un décimo de Lotería de Navidad, tras ser asistido por un técnico de ambulancia que manipuló el bolso mientras les ayudaba en una sala del centro.

Por su parte, la hija de un paciente denunció la sustracción de la cartera de su padre el 20 de noviembre en el Hospital Clínico Universitario --con 200 euros y cinco décimos de Lotería de Navidad-- durante su traslado en ambulancia al hospital.

El paciente llegó solo al centro y, cuando la denunciante pudo acceder al box donde se encontraba, comprobó que los efectos ya no estaban.

Ese mismo día, otra familia denunció al Hospital Clínico Universitario la desaparición de la cartera de un paciente trasladado por una dotación sanitaria. La cartera contenía documentación personal, tarjeta bancaria, carnet de abonado del Real Valladolid y entre 30 y 40 euros.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio detectaron coincidencias en el modus operandi, así como la presencia del mismo trabajador sanitario en varios de los servicios implicados y tras diversas gestiones, el presunto autor fue plenamente identificado y detenido el 18 de diciembre.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

ANTECEDENTES POR HECHOS SIMILARES

Durante la investigación se constató que el detenido ya había sido investigado en años anteriores por hechos de naturaleza similar, ya que el 11 de agosto de 2023 fue investigado por la sustracción de 500 euros del bolso de una mujer durante un traslado sanitario.

El 6 de julio de 2019 por el hurto de una cartera con 900 euros a un paciente asistido tras un episodio médico; el 11 de junio de 2016 por la sustracción de 300 euros a un hombre atendido tras una caída en un autobús urbano y el 31 de mayo de 2016 hurto de 1.500 euros a un paciente durante su traslado en ambulancia al Hospital Clínico.