Detenido en Soria tras pelearse con otro en un bar y herirle luego en la calle con un cuchillo

Archivo - Detenido en Soria tras herir a otro en el hombro con un cuchillo tras una pelea previa en un bar. Foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

SORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Soria han detenido a un joven por un delito de lesiones graves, tras pelearse con otro en un bar y luego, ya fuera, agredirle con un cuchillo, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado día 25 de octubre, cuando dos individuos que se encontraban en el interior de un establecimiento hostelero de la ciudad de Soria mantuvieron una acalorada discusión motivada por desavenencias personales anteriores.

Tras finalizar la disputa, uno de ellos abandonó apresuradamente el establecimiento. Instantes después, el segundo abandonó el local y, una vez en el exterior, el primero de ellos, ataviado con un pasamontañas, agredió a la víctima al clavarle un cuchillo en la cara anterior del hombro.

Sin embargo, no fue hasta tres días después, el día 28 de octubre, cuando el agredido se personó en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para relatar todo lo anterior. Manifestó que había sido asistido de las lesiones en un Centro de Salud de Soria.

Una vez formulada la correspondiente denuncia, agentes de la Comisaría Provincial de Soria, de forma inmediata, iniciaron las gestiones de investigación tendentes a la localización y detención del autor de la agresión, así como a recabar todas las pruebas necesarias para la comprobación del delito.

Así, se ha procedido a su detención en menos de 24 horas y, seguidamente, a su puesta a disposición judicial.