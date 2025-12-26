Detenido el trabajador de un bar de Salamanca por sustraer 700 euros de la caja registradora

SALAMANCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido al trabajador de un bar que utilizaba las claves de un compañero para anular cobros en la caja registradora y llevarse hasta 700 euros en efectivo desde los primeros días de diciembre.

En el establecimiento solamente tenían acceso a la caja registradora dos de los trabajadores mediante una clave que les facilitaba el propietario del bar.

Uno de los camareros del local comunicó al propietario que faltaba dinero de la caja registradora y se comprobó que varios días posteriores solamente se facturaba dinero mediante el uso del datáfono y no había reflejados movimientos en efectivo.

Los agentes comprobaron que también faltaba dinero de los 350 euros que habitualmente se dejaban en la caja, han informado fuentes de la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Realizadas las gestiones de investigación pertinentes, se determinó la identidad del autor de los hechos, que resultó ser uno de los camareros que no tenía la clave de acceso a la caja registradora y utilizaba la calve facilitada por otro trabajador.

Tras su identificación y posterior detención fue trasladado a dependencias policiales, y una vez finalizados todos los trámites documentales pertinentes se dio cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial.