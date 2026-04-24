Detenido en Valladolid por agredir a agentes de policía en un control en el que casi atropella a uno de ellos

Archivo - Sucesos.- Identifican en la A-4 a 91 'ultras' con objetos peligrosos antes de la final de la Copa del Rey - POLICÍA NACIONAL. - Archivo

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un individuo por agredir a dos agentes en un control en el que se negó a colaborar, aceleró bruscamente y casi atropella a uno de ellos, por lo que uno de los policías tuvo que subirse al vehículo para detener su marcha.

Los hechos se produjeron el lunes, 20 de abril, en torno a las 18.45 hors, cuando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid realizaban un control estático en la Carretera de Soria.

Durante el dispositivo, el funcionario encargado de la selección de vehículos indicó al conductor de un turismo que accediera a la zona de control, pero el varón ignoró las indicaciones, por lo que el agente se aproximó y golpeó suavemente el vehículo con la mano para llamar su atención.

El conductor reaccionó de forma hostil, cuestionó la actuación policial y alegó que la parada se debía a su nacionalidad. Finalmente, el vehículo accedió al área de registro, donde otro agente le requirió que apagase el motor, retirase las llaves del contacto y entregase la documentación personal y del vehículo.

El individuo se negó reiteradamente a colaborar y, de manera súbita, propinó un puñetazo al agente, al que alcanzó en el mentón. Acto seguido, introdujo la marcha atrás y aceleró bruscamente, se desplazó a gran velocidad y obligó al agente a apartarse para evitar ser atropellado.

Ante la maniobra evasiva, otro agente que daba seguridad a la intervención abrió la puerta del copiloto, se introdujo en el interior del vehículo y logró detener su movimiento. En ese momento, un tercer agente abrió la puerta del conductor y extrajo al varón, que ofreció resistencia activa mientras lanzaba golpes contra los policías.

Los agentes informaron al individuo de su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y trasladado a dependencias policiales por un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano.

Como consecuencia de la agresividad mostrada por el detenido, dos agentes resultaron heridos, uno de ellos con diagnóstico de policontusiones y el segundo con fractura de maléolo interno. La Policía Nacional continuó con las diligencias oportunas en dependencias policiales hasta la puesta a disposición judicial del detenido que fue puesto en libertad.