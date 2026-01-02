Detenido en Valladolid por amenazas con un cuchillo jamonero tras una disputa por el lanzamiento de petardos

Archivo - Sucesos.- En libertad cinco jóvenes tras una agresión grupal en Valladolid que deja un herido grave - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional y Municipal de Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de amenazas armado con un cuchillo jamonero en una disputa originada por el lanzamiento de petardos.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 1 de enero, cuando una dotación de Policía Nacional uniformada y otra de Policía Municipal fueron comisionadas de madrugada para que se dirigieran a un inmueble del Paseo Juan Carlos I de la capital, donde al parecer varias personas mantenían una fuerte discusión y había un hombre que esgrimía un cuchillo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se entrevistaron con dos hombres, quienes les relataron que cuando salían del domicilio de sus padres tras celebrar la Nochevieja, al abandonar el portal les había estallado un petardo a escasa distancia de los rostros.

Cuando miraron cuál podía ser su procedencia, vieron a un varón que, desde el cuarto piso, arrojó otro petardo a la vía pública. Según las víctimas, le dirigieron unas palabras desde la calle y subieron para recriminarle lo ocurrido.

Una vez en la planta, se encontraron a este hombre, quien les esperaba en el descansillo y esgrimía un cuchillo jamonero de 30 centímetros de hoja, con el que hizo amago de clavárselo.

Los agentes se entrevistaron con el vecino del cuarto piso, quien reconoció haber salido al descansillo con un cuchillo, el cual entregó a los actuantes, por lo que los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.