Detenido en Valladolid tras arrollar a un policía fuera de servicio que le recriminó ir en sentido contrario con su moto

Archivo - Sucesos.- Detenido tras ser sorprendido con casi 50 gramos de resina de cannabis en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre, que tenía una orden de detención en vigor de un juzgado de Murcia, como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad tras arrollar con su motocicleta a un agente fuera de servicio que le había recriminado circular en dirección prohibida.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.45 horas del pasado martes 28 de abril, cuando un agente de Policía Nacional fuera de servicio circulaba con su turismo por la calle Padre Benito Menni de la capital.

En ese momento el agente pudo ver cómo una motocicleta tipo scooter circulaba en dirección prohibida con dos personas en ella y dos vehículos delante del agente tuvieron que apartarse por la izquierda de la calzada para evitar la colisión con la moto.

Cuando la motocicleta se puso delante del vehículo del agente, este se dirigió a su conductor para decirle que se apartara a un lado y que iba circulando en contrasentido.

Lejos de reconocer los hechos, el individuo que conducía paró el vehículo frente al turismo del policía y manifestó que no se iba a mover de ahí.

El agente se bajó de su turismo con las debidas precauciones por el tráfico y se identificó como Policía Nacional al mostrar su placa emblema e indicar al individuo que se retirara a un lado.

El hombre en ese momento hizo comentarios despectivos tales como "os dan la placa y os creéis muy chulos, no eres nadie para decirme nada, hago lo que me da la gana", según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El policía hizo uso de su móvil para solicitar la presencia de Policía Municipal al objeto de proponer para sanción al hombre, momento en el cual el hombre comenzó a acelerar la motocicleta contra el agente para intentar abandonar el lugar y llegó a golpear con la moto el costado izquierdo del agente y pasar con la rueda delantera por encima del pie del policía.

Fue entonces cuando el agente aprovechó para sujetar la maneta del freno delantero, parar el vehículo y retirar rápidamente las llaves.

El individuo se acercó a escasos centímetros de la cara del agente y lanzó "todo tipo de improperios y amenazas" y dado que el nivel de agresividad creció "exponencialmente" el agente llamó a la Sala CIMACC 091, para solicitar el apoyo de una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional.

Al lugar acudió una dotación de Policía Municipal que propuso para sanción de tráfico al individuo, mientras que una pareja de agentes uniformados de Policía Nacional que llegó también al lugar, identificó plenamente al hombre y comprobó que sobre el varón pesaba una orden de detención en vigor interesada por un juzgado de Totana (Murcia), por un delito de estafa.

Los agentes procedieron en ese instante a la detención del hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y por tener en vigor una requisitoria judicial para su detención y personación.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.