Detenido en Valladolid tras esconderse en un rellano y ser sorprendido con efectos robados

Imagen de unos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón a quien le constaban 14 antecedentes policiales ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo en una zona de la capital en la que los agentes son conocedores de la afluencia de individuos que cambian efectos sustraídos, por pequeñas cantidades de droga.

Los hechos ocurrieron el miércoles día 9 de septiembre cuando Policía unos policías que estaban examinando un rellano de un inmueble en el que habían visto entrar a personas sospechosas localizaron escondido en su interior a un varón agazapado que pretendía eludir su presencia.

Los agentes procedieron a identificarlo al objeto de comprobar si tenía alguna requisitoria judicial o policial pendiente y tras identificarlo plenamente hicieron un registro de sus pertenencias y en el interior de una mochila que portaba localizaron un maletín de llaves de carracas.

Dado que el varón no aportaba datos del origen del maletín y ante la sospecha de que fuese robado, los agentes realizaron unas comprobaciones a través de las bases de datos policiales y comprobaron que figuraba como sustraído en una denuncia de robo en interior de vehículo. Los agentes realizaron las gestiones oportunas con el denunciante que reconoció como suyo, sin ningún género de dudas, el maletín que portaba el individuo.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional detuvieron al varón retenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, y procedieron a su traslado a dependencias policiales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.