Detenido en Valladolid por estafar a una mujer con un rito de santería para sanar una enfermedad de su marido

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Santa', han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión de los que habría sido víctima una mujer, vecina de Alicante, que requirió los servicios de santería para sanar la enfermedad de su esposo, según informaron a Europa Press fuentes policiales

La operación policial tuvo su inicio en el mes de mayo de 2025 cuando una mujer presentó denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante. En su denuncia, relataba como su marido había sido diagnosticado de una grave enfermedad, por lo que, presa de la incertidumbre y la preocupación, en un estado de debilidad física y psicológica, recurrió a los servicios de una santera a través de la red social Instagram, desesperada por conseguir que el estado de salud de su pareja mejorase.

La santera fue exigiéndole distintas cantidades de dinero en conceptos de primera consulta, así como por diferentes rituales que manifestaba a la víctima que estaba llevando a cabo. En concreto, la mujer realizó varios pagos por un importe total de 12.970 euros, llegando a declarar una de las transferencias como un pago para comprar un coche y así poder justificar la cantidad en su entidad bancaria.

Cuando la santera exigió más dinero a la mujer y ésta puso pegas para realizar más transferencias, el tono de los mensajes que le dirigía la estafadora se volvió cada vez más amenazante, llegando a hacer creer a la víctima que utilizaría la magia para hacer enfermar a otros miembros de la familia.

La denunciante, presa de un gran terror, y en una situación de evidente vulnerabilidad mental dadas las circunstancias, vivía atemorizada. Finalmente, un amigo de la familia la convenció para que presentase denuncia en dependencias policiales.

Cuando esa denuncia llegó al Grupo 1º de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante, se inició una ardua investigación, que se ha dilatado durante meses, para determinar la identidad de la persona que se hacía pasar por santera.

Hasta el momento no se ha podido esclarecer la identidad, puesto que todos los números de teléfono con los que se ponían en contacto con la víctima corresponden a la República Dominicana. Lo que sí han determinado, sin ningún género de duda, es la identidad del beneficiario de las transferencias, que es un hombre con domicilio en Valladolid, oriundo de República Dominicana.

Consultadas las bases de datos policiales, a este hombre le constaban numerosos antecedentes por distintos delitos. Puestos sobre aviso por los investigadores de Alicante, los agentes de Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Valladolid iniciaron la búsqueda del varón, llegando a localizarle, por lo que en la mañana del día 19 de noviembre procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, a la que se le ha dado traslado de todas las diligencias policiales efectuadas. El detenido fue puesto finalmente en libertad.