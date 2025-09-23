Detenido en Valladolid un falso pintor que pedía anticipos por trabajos que luego no ejecutaba. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de estafa mediante la oferta fraudulenta de servicios de pintura a particulares. El detenido, que se anunciaba como pintor a través de octavillas y carteles en la vía pública, habría engañado al menos a dos personas en la ciudad, obteniendo de ellas anticipos económicos sin llegar a realizar los trabajos comprometidos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El primer hecho tuvo lugar el 16 de julio de 2025, cuando una víctima contrató los servicios del supuesto pintor para pintar su vivienda, acordando un presupuesto de 550 euros. El denunciante entregó en mano un adelanto de 200 euros, con el compromiso de que el trabajo comenzaría al día siguiente. Sin embargo, el pintor nunca se presentó, dejó de responder llamadas y no volvió a contactar con el cliente. El acuerdo se realizo de forma verbal, sin contrato escrito.

El segundo incidente ocurrió un día después, el 17 de julio. En este caso, la víctima contactó con el mismo individuo tras ver su anuncio en una pared de la calle Mantería. Tras acordar el trabajo, la denunciante realizó una transferencia de 325 euros mediante la plataforma de pago Bizum como anticipo.

Posteriormente, el presunto estafador solicitó otros 110 euros alegando que necesitaba comprar material adicional. Tras recibir el segundo pago, dejó de responder llamadas y mensajes, sin presentarse nunca en el domicilio.

Ambas denuncias fueron presentadas en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid, donde se inició una investigación para identificar al autor de los hechos. Gracias a las gestiones realizadas se logró identificar plenamente al varón, consiguiendo su localización y detención el pasado día 19 de septiembre como presunto autor de un delito de estafa.

No se descarta que existan mas víctimas, por lo que se insta a cualquier persona que haya sido engañada en circunstancias similares a presentar denuncia.

El detenido fue puesto en libertad una vez se concluyeron las diligencias policiales y se dio cuenta a la autoridad judicial competente.