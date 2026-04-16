Detenido en Valladolid un hombre de 62 años por rayar en un coche la frase: "No jodas al aparcar"

Archivo - Sucesos.- Detenida en Valladolid una mujer por sustraer la tarjeta bancaria de un conocido y gastarse más de 550 euros - SUBDELEGACIÓN - Archivo

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre de 62 años que causó daños por valor de más de 900 euros en un turismo de alta gama, al que rayó la puerta delantera derecha y se valió de un objeto punzante para escribir en el otro lateral la frase: "No jodas al aparcar".

Los hechos fueron denunciados el pasado día 31 de marzo en las dependencias de la Policía Nacional en Parquesol, donde una mujer interpuso una denuncia tras haber dejado el 26 de marzo estacionado en el aparcamiento interior de un conocido establecimiento comercial un turismo de alta gama.

Una persona desconocida se había valido de un objeto punzante para ocasionar un rayón en la puerta delantera derecha, y también había escrito sobre la carrocería del turismo, en las puertas del lateral izquierdo, la frase: "no jodas al aparcar".

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron pesquisas para determinar la identidad del presunto autor tras conocer la denuncia. La investigación policial determinó cómo un varón se había agazapado junto al vehículo tras comprobar en repetidas ocasiones que nadie lo veía para ocasionar los daños, por valor de 907,5 euros, y luego abandonar el lugar a bordo de un turismo.

El presunto autor resulto ser un varón de 62 años de edad que carecía de antecedentes y que fue detenido por agentes de Policía Nacional el pasado día 14 de abril.

El hombre no dio razón alguna por la que había ocasionado los daños y, tras tomarle declaración en presencia de su abogado, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

El atestado policial ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente y la Policía Nacional ha dado la investigación por concluida.