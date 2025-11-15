Detenido en Valladolid un hombre reclamado por Rumanía por manipulación de documentos oficiales

Archivo - Sucesos.- Detenido un joven por el presunto homicidio de su padre en una nave industrial de Aranda de Duero (Burgos) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón sobre quien constaba en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Rumanía por delitos de falsa declaración, cruce fraudulento de frontera, suplantación de identidad y manipulación de documentos oficiales.

La intervención tuvo lugar en torno a las 13.00 horas del pasado 11 de noviembre durante la ejecución de un Dispositivo Estático de Control en la carretera nacional 610 dentro del término municipal de Valladolid.

El operativo, orientado a la prevención de tenencia de armas, drogas y otras sustancias prohibidas, permitió la identificación del individuo reclamado, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Eruoa Press.

La orden judicial internacional responde a la imputación de cuatro delitos: falsa declaración, cruce fraudulento de frontera, suplantación de identidad y manipulación de documentos oficiales.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del sujeto por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea y a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Tras su detención, se activaron los protocolos correspondientes en coordinación con la autoridad judicial competente, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco de cooperación penal europea.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid pusieron en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional donde se trasladó al detenido.