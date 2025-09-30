Detenido en Valladolid por el hurto de un móvil y dos patinetes eléctricos. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor del hurto de un teléfono móvil y de dos patinetes eléctricos, en uno de los cuales viajaba en el momento de la detención y cuya centralita había manipulado para borrar su número de serie, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

En fechas anteriores se habían recibido denuncias en dependencias policiales de tres hechos delictivos. En la primera denuncia, un ciudadano daba cuenta de cómo un varón había aprovechado cuando se había apeado de su turismo para recoger un paquete para robar su móvil de alta gama dado que el vehículo se encontraba abierto y con el motor arrancado.

En la segunda denuncia una joven manifestaba haber estacionado su patinete eléctrico en la vía pública, y una persona desconocida se lo había llevado, mientras que la tercera denuncia formulada por otra joven también hacía referencia a la sustracción de su patinete eléctrico perfectamente estacionado en la vía pública.

Cuando las tres denuncias fueron puestas en conocimiento del grupo de investigación pertinente, las pesquisas policiales, tras una intensa labor de investigación, dieron como resultado la identificación del presunto autor, resultando que los tres hechos habían sido cometidos por el mismo individuo.

Por ese motivo, se cursó una requisitoria policial para detener a este hombre. Fue a mediodía de este lunes cuando una pareja de motoristas de la Policía Nacional que se encontraba patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana por la calle Nicolás Salmerón vio al varón buscado circular por la acera en un patinete eléctrico.

Pese a que quiso eludir la presencia policial, el sospechoso fue interceptado y tras proceder a su identificación, se le informó de su detención como presunto autor de tres delitos de hurto.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales junto con el patinete. Dicho Vehículo de Movilidad Personal (VMP) resultó ser el de la tercera denuncia y pese a que el detenido había manipulado la centralita del mismo para borrar el número de serie, fue plenamente reconocido como de su propiedad por la legítima dueña cuando le fue mostrado.

El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.