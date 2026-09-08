Detenido en Valladolid un integrante de un grupo itinerante especializado en robos en domicilios

Material aprehendido por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio cuya actividad estaría vinculada a un grupo itinerante organizado especializado en este tipo de delitos, ha informado la Policía Nacional.

La detención tuvo lugar en la noche del 3 de septiembre cuando agentes de seguridad ciudadana que patrullaban en motocicletas observaron a un individuo cuya actitud levantó sospechas. La Policía ha explicado que al detectar la presencia policial, el varón trató de evitar ser interceptado y alegó que se encontraba de turismo aunque no pudo acreditar ningún dato básico relacionado con su estancia como fecha de llegada, lugar de alojamiento, llaves de vivienda o vehículo, a lo que se une que mostró una actitud muy nerviosa y poco colaboradora.

Ante la incoherencia de sus manifestaciones y tras los recientes robos en domicilios registrados en la ciudad, los agentes procedieron a la inspección de la bandolera que portaba donde localizaron diversos efectos considerados útiles para el forzamiento de cerraduras mediante los métodos de bumping e impresioning así como un bote de aceite lubricante para cerraduras y dos pañuelos destinados a cubrir el rostro entre otros.

Ante estos indicios, los agentes contactaron con miembros del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Valladolid, especializados en este tipo de delitos, que iniciaron las gestiones de investigación pertinentes.

La Policía ha explicado que los investigadores pudieron situar al detenido en un domicilio en el que se había producido un robo con fuerza y ha informado de que la misma mañana de su detención se habían registrado cuatro robos en viviendas bajo el mismo 'modus operandi' y técnica de acceso, coincidentes con el uso de herramientas como las intervenidas.

Las mismas fuentes han precisado que continúan las gestiones para determinar la implicación del detenido en estos hechos, todos ellos cometidos mediante técnicas de apertura no violenta de cerraduras, propias de grupos especializados.