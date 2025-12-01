Detenido en Valladolid tras llevarse de una tienda ocho perfumes valorados en más de 1.200 euros

Archivo - Un coche de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 30 años tras llevarse de una tienda ocho perfumes valorados en 1.269 euros.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.15 horas del sábado, 29 de noviembre, cuando varios peatones requirieron a agentes que patrullaban a pie por el centro de la Valladolid a los que manifestaron que la dependienta de un establecimiento corría tras un hombre que portaba una bolsa y se dirigía hacia el Campo Grande.

Los agentes observaron a la dependienta y dieron el alto al individuo, que en su huida tropezó y cayó al suelo, momento que los agentes aprovecharon para retenerle.

A su llegada, la dependienta manifestó que había visto al individuo coger los productos y, al salir de la tienda, las alarmas habían empezado a sonar, por lo que había salido corriendo detrás.

Los agentes registraron al individuo y encontraron en la bolsa ocho perfumes que la dependienta reconoció como los sustraídos de la tienda y entregó un tique de los mismos por importe de 1.269 euros.

Así, se procedió a la detención del varón por un presunto delito de hurto y se entregaron los distintos productos en depósito a la dependienta.