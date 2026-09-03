Detenido en Valladolid por registrar el interior de un bar y los bolsillos de un cliente con intención de robar

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid por agredir a los agentes de la Policía Nacional tras hacer un grafiti - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras registrar el interior de un bar y los bolsillos de un cliente, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo sobre las 00.00 horas de este pasado martes, cuando funcionarios de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a un bar situado en el barrio de San Isidro, donde se estaba produciendo un incidente con un cliente.

La propietaria del establecimiento informó a los agentes de que, momentos antes, cuando se disponía a cerrar el local en compañía de un cliente, un hombre intentó acceder al interior, a pesar de que ella le indicara que el establecimiento estaba cerrado.

El individuo la empujó, accedió al bar, recorrió distintas zonas del mismo y se introdujo en el almacén y detrás de la barra, mientras la mujer le seguía pidiéndole que abandonara el lugar y advirtiéndole de que avisaría a la policía.

Sin embargo, el hombre la volvió a empujar y profirió insultos e improperios contra ella. Posteriormente, el individuo se dirigió al cliente que acompañaba a la propietaria y comenzó a registrar los bolsillos de su pantalón. Ante la resistencia de éste, el autor le agredió y se produjo un forcejeo entre ambos, tras lo cual el agresor abandonó el establecimiento.

Un indicativo de Policía Nacional inició una búsqueda por las inmediaciones y localizó al varón que coincidía plenamente con la descripción aportada por las víctimas. Por los hechos relatados, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la tramitación del atestado.

Finalizadas las diligencias, el detenido quedó en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Al detenido le consta un total de veinticuatro detenciones previas.