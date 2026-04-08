Detenido en Valladolid un reincidente, con 14 detenciones anteriores, por el hurto de un patinete eléctrico

Sucesos.- Detenida en Valladolid por el hurto este mes de dos gafas de sol y un perfume en un comercio - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a un hombre, delincuente habitual, como presunto autor de un delito de hurto de un patinete eléctrico, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional se encontraba a mediodía de este martes patrullando en las inmediaciones del Hospital Clínico Universitario, para evitar la comisión de hechos delictivos, cuando vieron circulando sobre un patinete eléctrico a un individuo a quien inmediatamente reconocieron por ser un delincuente habitual que ha sido detenido hasta en 14 ocasiones por la Policía Nacional.

Los agentes procedieron a interceptarlo e identificarlo plenamente por si tuviera alguna requisitoria judicial o policial en vigor. El varón protestó, alegando que horas antes otra dotación de agentes de la Policía Nacional ya lo había identificado.

Ante las sospechas de que las pertenencias del varón fueran de origen ilícito, los agentes comprobaron el número de serie del patinete eléctrico y desde la Sala CIMACC 091 les confirmaron que dicho aparato figuraba como sustraído en una denuncia interpuesta en la Comisaría de Distrito de Valladolid - Delicias, desde el pasado día 21 de enero.

Inmediatamente, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y el detenido fue trasladado a las dependencias policiales del Grupo de Hurtos de Parquesol, donde se continuó con las diligencias. Los agentes comprobaron que efectivamente había sido identificado por otra dotación horas antes, dándose la circunstancia de que se le intervinieron un GPS, unas gafas de sol, y dos permisos de conducir de terceras personas, sobre los que se estaban realizando gestiones por si procedieran de otros robos.

Los investigadores contactaron con el legítimo propietario del patinete valorado en 650 euros y éste lo reconoció como suyo y le fue reintegrado en las dependencias policiales.

El detenido fue oído en declaración en presencia de un abogado y quedó en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello. El atestado instruido por la Policía Nacional ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.