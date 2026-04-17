Detenido en Valladolid por robar en un vehículo que tenía un sistema de grabación que permitió reconocerle

Imagen de archivo de policías nacionales en motocicleta. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un hombre que robó en el interior de un vehículo que contaba con un sistema de grabación que permitió su reconocimiento por parte de los investigadores y su posterior arresto.

Los hechos se remontan al 19 de marzo, cuando el propietario de un turismo denunció en las dependencias policiales de Parquesol que su vehículo se encontraba estacionado y un hombre había fracturado una de las ventanillas del coche para llevarse del interior una tablet, un móvil y un monedero que contenía unos 30 euros en efectivo.

Se da la circunstancia de que el vehículo contaba con un sistema de grabación interno de seguridad y una cámara había grabado el robo y al presunto autor cometiendo el hecho, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las imágenes fueron aportadas por el denunciante y se procedió a su visionado por parte de los investigadores de la Policía Nacional, que al ver las grabaciones y otras pesquisas determinaron la identidad del presunto autor sin ningún género de dudas.

Sobre el hombre se cursó una orden de detención policial que tuvo sus frutos en la mañana del día 14 de abril, cuando una dotación de agentes de Policía Nacional uniformados que patrullaban a bordo de motocicletas rotuladas en labores preventivas de seguridad ciudadana localizaron al varón en la Avenida de Burgos.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.