Detenido en Valladolid un varón con 14 antecedentes por robar un maletín con herramienta en una furgoneta

Imagen de unos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una furgoneta, donde se apoderó de un juego de llaves tipo carraca, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo en la tarde de este miércoles cuando una dotación de agentes uniformada de la Policía Nacional se encontraba realizando labores preventivas para evitar la comisión de delitos, en una zona de la capital caracterizada por la afluencia de individuos que cambian efectos sustraídos por pequeñas cantidades de droga.

Los policías estaban examinando un rellano de un inmueble en el que habían visto entrar a personas sospechosas y fue entonces cuando localizaron escondido en su interior a un varón agazapado que pretendía eludir su presencia. Los agentes procedieron a identificarlo al objeto de comprobar si tenía alguna requisitoria judicial o policial pendiente.

Después de identificarlo plenamente, hicieron un registro de sus pertenencias y en el interior de una mochila que portaba localizaron un maletín de llaves de carraca. Dado que el varón no aportaba datos del origen del maletín y sospechando los agentes que fuese robado, realizaron unas comprobaciones a través de las bases de datos policiales y comprobaron que figuraba como sustraído en una denuncia de robo en interior de vehículo.

Los agentes realizaron las gestiones oportunas con el denunciante, quien reconoció como suyo, sin ningún género de dudas, el maletín que portaba el individuo. Por todo esto, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, y procedieron a su traslado a dependencias policiales.

El detenido, a quien constaban 14 antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.