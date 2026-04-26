Detenido un varón en Valladolid por identificarse falsamente como policía en una discusión

Sucesos.- Detenida en Valladolid por falsificar informes veterinarios y estafar 4.000 euros al seguro de sus mascotas - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid el 21 de abril a un varón como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas por identificarse falsamente como policía en una discusión, en la que se le intervinieron unos grilletes metálicos.

Los hechos tuvieron lugar en la calle General Shelly, esquina con Caamaño, cuando agentes que realizaban labores de patrulla preventiva observaron una acalorada discusión entre dos varones enfrentados a una pareja.

Durante el altercado, varios de ellos realizaron amagos de agresión, motivo por el cual los funcionarios policiales intervinieron de inmediato y solicitaron el apoyo de otros indicativos.

Las dotaciones desplazadas lograron separar a los implicados y preguntar a ambas partes para esclarecer lo ocurrido, momento en el que una de las partes manifestó que el otro varón había sido pareja de su hermana y que la discusión se originó por "motivos familiares".

De acuerdo con su versión, durante el transcurso del enfrentamiento, el varón se identificó como policía y mostró una placa, la cual fue requerida por los agentes, ante la afirmación del hombre de ser "policía jubilado".

Así, aseveró haber pertenecido a la UPR en Madrid, aunque no pudo recordar su número de identificación profesional y, posteriormente, tras las comprobaciones realizadas a través de las bases de datos oficiales, se confirmó que no posee la condición de funcionario policial.

Los agentes, además, intervinieron unos grilletes metálicos en funda, sujetos al cinturón, sin causa justificada vinculada a función pública, y dos carteras con simbología policial, una de cuero azul con anagrama del Policía Nacional, su DNI y un escudo dorado, y otra tipo portaplacas, para llevar colgada al cuello, con un escudo amarillo del cuerpo.

En el examen de las placas, se reveló que se trataba de dos emblemas de plástico con velcro, que reproducían el diseño y heráldica del Cuerpo Nacional de Policía, sin numeración grabada, elemento obligatorio en las placas oficiales.

Toda la información permitió a los agentes determinar que eran placas falsas, susceptibles de inducir a error a quienes las observaran y, ante estos hechos, procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas.

El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado, mientras las placas y los grilletes quedaron intervenidos y, además, la mujer que acompañaba al detenido fue propuesta para sanción administrativa al portar un arma blanca.

Finalmente, el detenido fue puesto en libertad, obligado a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.