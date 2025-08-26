Detenido un vecino de Bouzas (León) por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos

La Policía Nacional detiene en Bouzas (León) un vecino por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos - POLICÍA NACIONAL

LEÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad leonesa de Bouzas a un vecino de 75 años como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia, tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad, algo prohibido en el contexto "especialmente delicado" en que se encuentra la zona.

El incidente se produjo en la noche del lunes, en torno a las 21.00 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y observaron cómo las llamas comenzaban a reactivarse a escasos metros de las viviendas y eran visibles desde la carretera al alcanzar alturas de dos metros.

La situación generó "gran alarma", ya que Bouzas continúa confinada tras haber sido desalojada recientemente a causa del grave incendio de Llamas de Cabrera, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

La inspección técnico-policial realizada por la Policía Científica determinó que el origen del fuego se encontraba en una quema de rastrojos efectuada por el ahora detenido, quien, tras dar por apagadas dos hogueras para quema de rastrojos dentro de una finca de su propiedad, abandonó el lugar.

Esta imprudencia, considerada de especial gravedad dadas las circunstancias actuales, puso en riesgo tanto la vida de los vecinos como la seguridad de sus propiedades.

No obstante, la rápida intervención de los vecinos permitió sofocar el conato en sus primeros instantes, lo que evitó en un primer momento la intervención de medios externos como los Bomberos de Ponferrada.

En la mañana de este martes, efectivos de Bomberos se han desplazado a la zona a requerimiento policial para refrescar el terreno colindante y prevenir posibles reactivaciones.

Las mismas fuentes han asegurado que aunque el fuego no llegó a propagarse ni a causar daños, el episodio generó "gran preocupación y malestar" entre la población, en un contexto de máxima alerta por riesgo de incendios forestales.

Finalizadas las diligencias y el informe técnico elaborado tras la inspección ocular se ha remitido al Juzgado de Guardia de Ponferrada pasando a disposición el detenido que ha sido puesto en libertad.