Detenido por vender material de desecho hurtado de una obra y obtener 3.685 euros en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid por vender sin autorización material de desecho previamente hurtado en una obra en la que trabajaba y obtener un total de 3.685 euros de beneficio.

Los hechos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional por el responsable de una empresa de construcciones que acometía una reforma integral de un edificio de la capital vallisoletana desde enero de 2025.

El denunciante manifestó que había echado en falta distinto material de derribo, que según el contrato entre la empresa principal de reforma del edificio y la del denunciante, estaba destinado a su venta en centros de reciclaje, con un reparto de lo obtenido del cincuenta por ciento para cada empresa.

El gerente había advertido que desaparecía material de derribo en diferentes ocasiones, por lo que había avisado a los trabajadores que dicho material estaba destinado a la venta por parte de la empresa y sospechaba que fuera alguno de los obreros quien se lo había llevado.

Cuando la denuncia fue puesta en conocimiento de los investigadores del Grupo I de la Comisaría de Delicias, estos iniciaron las pesquisas para averiguar quién se llevaba el material y el destino del mismo.

La investigación ha determinado que los presuntos autores del hurto de material eran cuatro trabajadores vinculados a la obra, quienes aprovechaban las ocasiones a su alcance para ocultar diferente material de chatarra o cobre resultante del derribo, y venderlo en diferentes centros de reciclaje de la ciudad, sin tener la autorización del responsable de obra.

En concreto, realizaron entre los cuatro quince ventas en distintos centros, por las que obtuvieron un total de 3.685 euros de beneficio.

Cuando los investigadores finalizaron las diligencias policiales que demostraron la autoría de los cuatro varones en los hurtos de material, procedieron el 21 de octubre a la detención de uno de ellos en Valladolid como presunto autor de un delito de hurto y a la imputación de los otros tres por el mismo motivo.

El detenido fue oído en declaración en dependencias policiales y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Sobre los otros tres presuntos autores se ha cursado una orden de detención policial tras determinar los investigadores que han abandonado la ciudad.

Los investigadores del Grupo I de la Comisaría de distrito de Policía Nacional de Valladolid Delicias han dado por concluida la investigación y han trasladado lo actuado a la autoridad judicial.