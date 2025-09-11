Uno de los detenidos en la crono de Valladolid llama a la "desobediencia civil" ante el "genocidio en Gaza"

Uno de los detenidos tras las protestas en la crono de Valladolid atiende a los medios tras salir de la comisaría - EUROPA PRESS

Asegura estar "orgulloso" de la respuesta de los vallisoletanos tras las protestas por la participación del equipo de Israel

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los detenidos tras las protestas que se han registrado este jueves durante la celebración de la contrarreloj de La Vuelta a España en Valladolid, Jorge L., ha expresado su "orgullo" por la respuesta de los vallisoletanos ante el "genocidio en la Franja de Gaza", si bien ha llamado a la "valentía y la desobediencia civil para ir más allá y denunciar lo que está ocurriendo con Israel".

En declaraciones a los medios tras salir de comisaría de las que se hace eco Europa Press, ha asegurado que los pueblos españoles han dado un "ejemplo de dignidad" ante lo que está sucediendo y Valladolid "no podía ser menos en este sentido".

No obstante, ha advertido que todavía quedan tres días para que termine una competición deportiva "manchada" por la presencia de un equipo del Estado de Israel que "sirve para blanquear el genocidio en la Franja de Gaza"

"Esta acción que hemos realizado de protesta se enmarca en la solidaridad", ha remarcado, si bien ha pedido "ir más allá", en tanto en cuanto "no se trata solo de dar visibilidad a esta denuncia, sino que hay que introducir la máxima presión sobre el Estado de Israel".

Por ello, ha señalado que una buena medida sería que este equipo dejara de participar, lo que sentaría un precedente "importante" para "no normalizar la presencia de equipos e instituciones israelíes en este tipo de competiciones".

"GRUPOS RADICALES"

Otras de las cuestiones sobre las que se ha pronunciado ha sido el hecho de que durante los últimos se ha dicho que iban a llegar a Valladolid una "gran cantidad de grupos radicales de diferentes provincias que iban a generar altercados de todo tipo".

No obstante, ha apuntado, simplemente se han registrado movilizaciones pacíficas, si bien "también tienen que ser contundentes para ser llamativas", un punto en el que se ha mostrado "orgulloso" de que Valladolid "haya respondido para no ser cómplice de lo que ocurre en la Franja".

En los mismos términos se ha expresado en relación con las declaraciones del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, quien ha explicado que va a haber sanciones de hasta 650.000 euros por alterar la competición, al asegurar que quienes se manifiestan "no arriesgan nada en comparación con lo que sucede con el pueblo palestino".

Respecto a la posibilidad de poner en peligro la integridad física de los ciclistas con estas acciones reivindicativas, ha asegurado que el objetivo no es poner en peligro a nadie, como ha quedado reflejado en la jornada de este jueves, ya que "simplemente lo que se ha hecho ha sido salir con banderas de Palestina al recorrido después de que pasaran las motos y un corredor con tiempo suficiente para que frenaran".