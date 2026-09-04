Detenidos cuatro jóvenes por un asalto violento a dos hombres en la Plaza Colón de Valladolid

Archivo - Suc.- Dos detenidos en Valladolid por una "brutal agresión" a dos personas por su "apariencia y supuesta ideología" - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido el robo con violencia e intimidación perpetrado en la madrugada del pasado 3 de julio en las inmediaciones de la Plaza Colón de Valladolid, un operativo que se ha saldado con la detención de cuatro de los cinco presuntos implicados --dos de ellos menores de edad en el momento de los hechos-- y la búsqueda activa del quinto participante.

La agresión fue cometida por un grupo de cinco personas que se desplazaban en patinetes eléctricos, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los asaltantes abordaron a dos varones mediante violencia física directa e intimidación con un arma blanca y, durante el atraco, los agresores acorralaron a una de las víctimas colocándole en el cuello un cuchillo de 18 centímetros de hoja.

Por su parte, el segundo afectado logró salir ileso tras esquivar de forma activa varios ataques dirigidos hacia la zona del pecho. Finalmente, el grupo sustrajo sus teléfonos móviles y pertenencias personales antes de huir del lugar.

La investigación fue asumida por la Brigada Provincial de Información de Valladolid ante la sospecha inicial de una posible vinculación con bandas o grupos violentos juveniles.

Sin embargo, tras la realización de las primeras gestiones policiales, los agentes descartaron por completo este extremo, por lo que se centraron las pesquisas exclusivamente en un delito de robo con violencia con uso de arma blanca.

El esclarecimiento de los hechos permitió articular la localización de los sospechosos en dos fases diferenciadas. La primera fase en Valladolid con una intervención que concluyó con la detención de tres de los implicados en la capital vallisoletana.

En la segunda fase, en Ávila, se llevó a cabo la localización y arresto del cuarto integrante del grupo en la provincia abulense.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía de Menores, que ha decretado decretado medidas cautelares sobre cada uno de ellos.

Aunque la Policía Nacional da por esclarecida la autoría material del delito, las gestiones continúan abiertas para dar con el paradero del quinto implicado.