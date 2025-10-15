Detenidos en Guijuelo (Salamanca) tras "una peligrosa persecución" a dos hombre que huían en un coche robado

Un momento de la detención de uno de los implicados en la húida y el robo del coche. - GUARDIA CIVIL SALAMANCA

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido este martes a dos hombres que portaban una escopeta, viajaban por la A-66 a la altura de Guijuelo, y que realizaron "una conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes" como han asegurado desde la Comandancia de Salamanca.

Los hechos han comenzado cuando los guardias civiles detectaron en el Centro de transportes de Guijuelo un turismo con dos ocupantes que levantaron sus sospechas y que, al verse observados, huyeron del lugar y se incorporaron a la A-66, sentido Salamanca.

Tras comprobar la matrícula del vehículo, los guardias civiles han podido comprobar que había sido sustraído el día anterior en Plasencia (Cáceres), con una arma larga en su interior, por lo que se ha iniciado un operativo de seguimiento e intercepción.

En él han participado patrullas de tráfico y seguridad ciudadana, la USECIC, y ha estado coordinado desde el COC (Centro Operativo Complejo), todos ellos de la Comandancia de Salamanca.

Ante el riesgo existente, la central COC, con el objetivo de evitar posibles accidentes de los sospechosos con otros usuarios de la vía, decidió movilizar todos los medios disponibles.

De este modo se ha organizado un dispositivo urgente en la A-66 para tratar de interceptar el vehículo en marcha en diversos puntos de la autovía.

Los ahora detenidos reaccionaron con una "conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes", lo que llevó al establecimiento de un dispositivo de cierre de la autovía por parte de la USECIC, en su acceso a Salamanca.

"La rápida movilización y actuación de todos los guardias civiles participantes en el dispositivo" ha permitido que, a pesar de que los huidos han tratado de evitar el cierre, se haya podido interceptar el vehículo y a sus ocupantes.

Los dos hombres, que residen en Plasencia y con numerosos antecedentes penales, han sido detenidos como supuestos autores de los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas, y han sido posteriormente puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, que decretó su libertad con cargos.