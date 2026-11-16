Detenidos seis integrantes de un conocido grupo dedicado al tráfico de droga en Palencia

Material incautado. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

PALENCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en el marco de la operación Parche II, desarrollada por agentes del Grupo 3º de la Policía Nacional especializado en la investigación del tráfico de sustancias estupefacientes en Palencia.

La investigación ha permitido realizar dos registros domiciliarios en la capital palentina, concretamente en la zona de Plaza Cervantes y en el Grupo Casas del Hogar, donde los agentes intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

La operación Parche II es continuación de una investigación anterior desarrollada en junio de este año sobre los mismos domicilios, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Tras aquella primera actuación policial, los agentes detectaron indicios de que la actividad investigada se habría reanudado, lo que motivó nuevas pesquisas que permitieron reunir más indicios sobre la presunta continuidad de la distribución de sustancias estupefacientes y solicitar los correspondientes mandamientos judiciales de entrada y registro.

Las entradas y registros se llevaron a cabo el pasado 12 de noviembre, en cumplimiento de los correspondientes mandamientos judiciales y en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia.

El primero de los registros comenzó a las 10.00 horas en una vivienda situada en la zona de Plaza Cervantes. En su interior se localizaron dos paquetes de hachís, cuatro envoltorios con restos de esta misma sustancia y un envoltorio con una sustancia pulverulenta blanca que, tras ser sometida a una prueba reactiva, dio resultado positivo en cocaína. El pesaje de las sustancias arrojó un total de 146,99 gramos de hachís y 2,16 gramos de cocaína. Asimismo, se intervinieron tres teléfonos móviles y una pistola de gas comprimido.

Posteriormente, a las 12.30 horas, los agentes realizaron un segundo registro en una vivienda del Grupo Casas del Hogar, donde localizaron ocho envoltorios que contenían una sustancia compacta de color marrón, uno de ellos con un anagrama comercial.

Esta sustancia quedó pendiente de análisis por parte del Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. En este segundo domicilio también se intervino un machete de grandes dimensiones y dos teléfonos móviles.

Como resultado de las actuaciones policiales fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, como presuntas responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la pertenencia a grupo criminal.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, tres de los detenidos fueron puestos en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos. El resto pasó a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número 3 de Palencia, durante la mañana del 13 de noviembre. Las diligencias policiales continúan abiertas.