Detenidos seis ultras del Real Valladolid que protagonizaron una pelea contra seguidores del Zaragoza

La Policía Nacional detiene a seis seguidores ultra del Real Valladolid por riña tumultuaria - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis jóvenes, dos de ellos menores, como presuntos autores de un delito de participación en riña tumultuaria por un enfrentamiento entre radicales del Real Valladolid y el Real Zaragoza tras el partido del pasado 9 de mayo frente a los vehículos policiales estacionados en las inmediaciones del estadio José Zorrilla.

Dicho encuentro había sido declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Anti violencia, por lo que se estableció un dispositivo policial acorde a esas circunstancias, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A la finalización del encuentro, mientras se desalojaba el estadio, se produjo un enfrentamiento en los aledaños, frente a la zona de seguridad donde permanecían estacionados los vehículos policiales de la Unidad de Intervención Policial.

En dicho enfrentamiento participaron de un lado seguidores radicales del Real Valladolid, y del otro, integrantes del grupo radical de aficionados del Real Zaragoza, 'Ligallos'.

Inmediatamente intervinieron agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción que disolvieron el enfrentamiento y pusieron a ambas partes en fuga a la carrera.

Gracias a la colaboración ciudadana, se procedió, por otros indicativos policiales, a identificar a varios de los participantes en dicha pelea, seguidores de ambos equipos, en las inmediaciones del estadio.

A todos los identificados se les informó de que iban a ser propuestos para sanción por la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo que les puede acarrear una sanción administrativa con una cuantiosa cuantía económica y/o la prohibición de acceder a estadios deportivos.

A consecuencia de la pelea, una menor que se encontraba acompañada de su padre, y que nada tenían que ver con lo ocurrido, recibió una pedrada en la zona del gemelo en la pierna izquierda, por la que fue asistida por un indicativo sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Río Hortega.

También dos de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron para disolver la pelea requirieron asistencia sanitaria por distintos traumatismos y golpes.

Asimismo, al día siguiente presentó denuncia en dependencias de la Policía Nacional, el conductor habitual de un turismo que había estado estacionado en la Avenida Mundial, 82, y que, por lanzamientos de piedras durante la pelea, presentaba fractura de la luna delantera, y golpes en el techo, el portón trasero y paragolpes traseros, sin poder precisar todavía el importe de los daños ocasionados.

Por todo esto, agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Información, a quienes compete el seguimiento y control de este tipo de aficionados radicales procedieron a la detención de seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, en Valladolid los días 21 y 22 de mayo, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

Los detenidos han sido oídos en declaración en dependencias policiales y han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.