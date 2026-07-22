Detenidos en Valladolid dos individuos que suman 66 antecedentes por robar en el interior de un vehículo

Archivo - Detenidos en Valladolid dos individuos con numerosos ancedentes por robar en un vehículo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones que suman 66 antecedentes (21 y 45 cada uno) por el robo en el interior de un vehículo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron cuando un ciudadano avisó de que había observado un posible robo en un vehículo estacionado en la calle Montesa, por lo que los agentes acudieron y se entrevistaron con el requiriente, quien manifestó que, minutos antes, había visto a un varón salir de la parte trasera de un vehículo estacionado, propiedad de una vecina a la que conoce.

El ciudadano indicó que el individuo había estado tanteando otros vehículos, tirando de las manetas de las puertas, motivo por el cual le recriminó su actitud. Tras ello, el varón emprendió la huida.

Los agentes inspeccionaron el vehículo afectado y comprobaron que las dos ventanillas estaban bajadas unos dos dedos, ambas puertas se encontraban abiertas y el interior revuelto.

A través de la sala operativa de la Policía se realizaron gestiones para localizar a la propietaria, quien acudió al lugar y confirmó que había dejado el vehículo perfectamente cerrado el día anterior y echaba en falta varios objetos personales.

Mientras se realizaban estas comprobaciones, otro indicativo de Policía Nacional efectuó una batida por la zona y localizó en la calle Puente la Reina -muy próxima al lugar de los hechos- a dos varones, coincidiendo uno de ellos plenamente con la descripción aportada por el requirente.

Los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad y localizaron en el interior de la mochila que portaba uno de ellos todos los efectos sustraídos del vehículo.

Ante estos hechos, ambos varones fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas, tras lo que quedaron a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.