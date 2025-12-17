Detienen en Palencia a un varón que compró 400 gramos de marihuana por internet

Marihuana aprehendida. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 46 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, al comprar 400 gramos de marihuana por internet.

Los hechos ocurrieron durante una inspección en una empresa de paquetería de la capital palentina realizada a principios de mes, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron un paquete que les hizo sospechar que contuviese algún ilícito, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras inspeccionar su interior, encontraron cuatro bolsas de plástico con marihuana que dieron un peso total de 400 gramos. Los agentes obtuvieron los datos del destinatario del paquete y le citaron en dependencias oficiales de la Comandancia de Palencia, donde se procedió a su detención e instrucción de las oportunas diligencias por el citado delito, quedando la sustancia estupefaciente aprehendida a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.