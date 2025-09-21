'Día Sin Coche 2025' en Valladolid: restricciones al tráfico en la ZBE, actividades y transporte público gratis

Valladolid impulsa este lunes el 'Día Sin Coche 2025' con una jornada de movilidad "sostenible, accesible e inclusiva" - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará el 'Día Sin Coche 2025' este lunes, 22 de septiembre, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, que este año se desarrolla bajo el lema '¡Movilidad para todas las personas!' para impulsar un transporte "sostenible, accesible e inclusivo".

El objetivo del Ayuntamiento, organizador de esta jornada, a través de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, es reducir el tráfico privado, mejorar la calidad del aire, recuperar el espacio público e impulsar alternativas de transporte sostenibles, accesibles, inclusivas y seguras para toda la ciudadanía.

Durante la jornada, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) permanecerá restringida al tráfico entre las 10.00 y las 22.00 horas y sólo podrán acceder autobuses, taxis, bicicletas, vehículos de residentes, personas con movilidad reducida, emergencias y vehículos eléctricos o de gas (GLP).

Tampoco podrán acceder el resto de los vehículos, ni las motos, ni las personas usuarias de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

Al mismo tiempo, se ofrecerán ventajas gratuitas en movilidad sostenible en los autobuses urbanos de Auvasa, que serán gratuitos todo el día; en BIKI, cuyos primeros 30 minutos no tendrán coste; en los parkibicis, con tarifa 24 horas gratuita y en los aparcamientos disuasorios urbanos y universitarios (Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena), que serán gratuitos para facilitar el acceso al centro.

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

La programación del 'Día Sin Coche' contará con actividades dirigidas a todos los públicos como la jornada 'Movilidad: una estrategia para todas las personas', en la Feria de Valladolid (9:45h).

También se podrá disfrutar de la presentación del diagnóstico sobre distribución urbana de mercancías (12.00 horas), exhibiciones de Policía Municipal y parque infantil de tráfico en la Plaza de Portugalete (17.00 horas), un parque infantil gratuito en San Benito (18.00-20.00 horas) y actuaciones de academias de baile en la Plaza de la Universidad y Plaza de España (19.30-21.30 horas).

Con el cierre de actividades a las 22.30 horas, el Ayuntamiento dará por concluida la edición 2025.