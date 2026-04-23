Sánchez felicita a Castilla y León por Villalar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, que se celebra en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El Panel es un órgano científico independiente de Naciones Uni - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves, 23 de abril, a Aragón y Castilla y León por su día festivo en ambas comunidades, donde celebran la festividad de San Jorge y se conmemora la batalla de los comuneros en Villalar, respectivamente.

En sendos mensajes en 'X', recogidos por Europa Press, Sánchez ha destacado de Castilla y León de que, con la festividad por Villalar, se celebra "el legado de su cultura y de su patrimonio, avanzando juntos hacia un futuro con más oportunidades para todas y todos".

"Castilla y León late en su patrimonio, en sus pueblos, en sus ciudades y, sobre todo, en su gente", ha escrito en la publicación en redes sociales.

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha indicado que Aragón "es tierra de fuerza y genialidad, de creadores e inconformistas que cambiaron la forma de mirar el mundo". "De Francisco de Goya a María Moliner, de Luis Buñuel a Ramón J. Sender o Pilar Lorengar. Hoy celebramos su historia, su cultura e identidad", ha resaltado.