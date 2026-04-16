El Día de la Educación Física en la Calle reúne en Salamanca a más de 1.200 alumnos y profesores

El alcalde en la celebración del Día de la Educación Física. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el IES Lucía de Medrano, ha organizado este jueves el Día de la Educación Física en la Calle con la participación de más de 1.200 alumnos y profesores de 20 centros educativos, así como monitores vinculados a 23 entidades y federaciones deportivas.

Desde primera hora de la mañana, un total de once parques y plazas, desde La Alamedilla a Huerta Otea y desde Jesuitas a la plaza de Barcelona, se han llenado de actividad bajo el lema de este año 'La Educación Física nos hace más felices'.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha sumado al acto central de la jornada que ha tenido lugar en la Plaza Mayor, donde ha agradecido la participación de todos los centros y entidades, y ha destacado que la actividad física fomenta "el esfuerzo, la cooperación, la empatía y la felicidad".

En esta línea, ha añadido que la cita "refuerza el compromiso de la ciudad con la actividad física, la inclusión y la educación en valores", además de reconocer el trabajo de los profesores que imparten esta asignatura que es "crucial para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los alumnos".

También ha puesto en en valor la implicación en la jornada de las entidades y centros que trabajan a favor de las personas con discapacidad y necesidades especiales -Asprodes, Aspace, Fundación Aviva, los centros de educación especial Los Tilos, La Cañada y Reina Sofía, el centro de atención a personas con discapacidad La Salle y la Fundación Afim- y ha subrayado el valor inclusivo del deporte.