En el Día de la Infancia VTLP reivindica un Plan Municipal de la Infancia que "no excluya la diversidad"

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reivindicado este jueves, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia, la necesidad de que el Plan Municipal de la Infancia en el que trabaja actualmente el equipo de Gobierno "incluya plenamente la diversidad cultural existente en Valladolid y mantenga una perspectiva de género sólida que permita seguir avanzando en igualdad entre niños y niñas".

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha participado este jueves en el acto institucional con motivo del Día de la Infancia, y tras ello la formación ha remitido un comunicado a los medios en el que ha alertado de que el plan aprobado por el equipo de gobierno "excluye a la infancia migrante y racializada, y deja fuera aspectos esenciales para reconocer la pluralidad real de nuestra ciudad".

Además, ha lamentado que el texto "elimine la perspectiva de género, ignorando las desigualdades y violencias que aún afectan a niñas y mujeres".

Anguita ha subrayado que "no basta con leer manifiestos: hacen falta políticas concretas y valientes que garanticen derechos y oportunidades para todos los niños y niñas de Valladolid".

VTLP ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a rectificar el documento e incorporar de forma explícita la diversidad cultural, la igualdad de género y las medidas necesarias para proteger y mejorar la vida de toda la infancia.