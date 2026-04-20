El Día del Libro estará dedicado a Francisco de Vitoria por la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca

Imagen de la celebración del Día del Libro en Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (Aesco) organizan este jueves, 23 de abril, de 10.00 a 22.00 horas, una nueva edición del Día del Libro en el que participarán un total de 25 librerías.

En esta ocasión, estará dedicado a la figura de Francisco de Vitoria coincidiendo este año con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Para celebrar esta jornada, el Consistorio salmantino ha organizado una programación que incluye la proyección de un espectáculo de videomapping en la fachada de la iglesia de San Esteban hasta el próximo 9 de mayo.

Con motivo de esta fecha, en la que también se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha dictado un Bando en el que invita a los salmantinos y visitantes a participar en esta cita anual.

Además, agradece la participación de los libreros quienes con su "profesionalidad y profunda dedicación mantienen viva la pasión por el mundo de las letras" y hacen de las calles espacios "para el encuentro y el intercambio literario".

Por otra parte, como es tradición, las librerías se ubicarán bajo los soportales de la Plaza Mayor, ofrecerán un 10 por ciento de descuento y, junto a cada libro, los compradores recibirán uno de los 10.000 marcapáginas numerados que, un año más, ha editado el Ayuntamiento de Salamanca. También los lectores podrán plasmar en su libro un sello conmemorativo en el zaguán del Ayuntamiento de Salamanca.

Por otro lado, la Banda Municipal de Música ofrecerá en la Plaza Mayor un concierto a las 12.00 horas en el que interpretará un programa variado y accesible para todos los públicos compuesto por pasodobles, intermedios de zarzuela y música de cine.