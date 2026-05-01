El Día de los Museos y los festivales de fotografía y Fàcyl, principales "hitos culturales" que destaca la Junta en mayo

Archivo - Un espectáculo de Fácyl en una edición pasada. - JUNTA - Archivo

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha señalado que ofrece 632 actividades culturales para el mes de mayo, con el Día Internacional de los Museos, en torno al 18 de mayo, y los festivales de fotografía, en Palencia y que ya ha comenzado, y Fàcyl, en Salamanca del 27 al 31, como "principales hitos" de la programación.

La red de centros culturales, según han señalado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado recogido por Europa Press, programa para el mes de mayo 632 actividades repartidas por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 74 exposiciones temporales; 65 visitas guiadas; 66 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 69 actividades musicales y conciertos; 122 espectáculos de teatro y artes escénicas; 20 ciclos de cine; 36 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 170 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 10 actividades que se podrán disfrutar de forma 'online'.

El 'Día Internacional de los Museos', que se conmemora en ámbito mundial el 18 de mayo a iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM), presenta este año el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'. Con ocasión de esta efeméride, los museos autonómicos y provinciales gestionados por la Junta de Castilla y León desarrollan "una amplia programación de actividades y propuestas, como visitas guiadas, conferencias, talleres, actuaciones musicales o de teatro, entre otras".

Todo ello, con el objetivo de "acercar los museos a los ciudadanos, con la posibilidad de visitarlos de manera diferente para descubrir la riqueza y diversidad de sus colecciones y exposiciones temporales".

Entre ellas, las visitas especiales a las exposiciones temporales: '¿No hay nada como el hogar? Colección Musac' y 'Yoko Ono. Insound and Instructure' que organiza el Musac de León en la 'Noche de los Museos'; la muestra 'Mauricio Antón. Arte y paleontología' y la exposición fotográfica 'East Congo', de Eduardo Margareto, recientemente inaugurada en el Museo de la Evolución Humana de Burgos; las visitas especiales a la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León (1109 - 1126)' que propone el Museo de León; un recorrido musical por las salas de la exposición permanente y la jornada de puertas abiertas que ha programado el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, los días 16 y 17 de mayo.

El Museo de Ávila organiza, el día 23 de mayo, el concierto 'Músicas sin frontera', a cargo del grupo Evoéh Q-art; el Museo de Burgos celebra el mismo día la 'Noche Blanca' con la apertura en horario especial del museo; el Museo de Salamanca ha programado visitas temáticas del 16 al 24 de mayo y los Museos de Segovia y Valladolid ofrecen visitas guiadas especiales con motivo de esta celebración.

La oferta expositiva también incluye la muestra de pintura minera en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero; las nuevas exposiciones 'Des/pliegues en pintura', de Eloísa Sanz y 'La Palabra Expandida', comisariada por Margarita Aizpuru, que se pueden visitar en Palacio Quintanar, en Segovia y las exposiciones 'Música sobre lienzo. En la mente de Francisco Coll' y 'Buesa. El valor de la palabra. El valor del compromiso' en el Centro Cultural Miguel Delibes.

FESTIVALES

El 'VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León', que comenzó ya el 15 de abril, continúa su programación de exposiciones y actividades en la ciudad de Palencia hasta el 24 de mayo.

Entre ellas destacan las exposiciones de veinticuatro artistas del panorama nacional e internacional de la fotografía: Carmela García, en el Museo de Palencia; Sergio Belinchón y Bleda y Rosa, en la Sala Unicaja; Lourdes Grobet y Eduardo Marco Miranda, en la Fundación Díaz- Caneja; los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria en la Biblioteca Pública y la selección de los fondos fotográficos del Archivo Histórico Provincial de Palencia en el propio Archivo; el proyecto expositivo de Alfonso Ordoñez, en El Museo del Agua y las exposiciones urbanas de Manolo Quijano en la Plaza de la Inmaculada, la Plaza Mayor, el Paseo del Espolón y San Pablo.

Dentro de la programación del Festival, continúa el ciclo de cine coordinado por la actriz y cineasta Aia Kruse, en el Teatro Principal de Palencia, así como las visitas guiadas a las exposiciones en colaboración con PallantiaPhoto.

El '21 Festival Internacional de las Artes de Castilla y León', Fàcyl, se celebrará en Salamanca del 27 al 31 de mayo, con una programación de calidad y de carácter multidisciplinar, que llenará las calles y los espacios de la ciudad con novedosas propuestas de teatro, artes escénicas, música y literatura.

Otra cita ineludible en la agenda cultural de este mes es el '40 Festival Internacional de Teatro de Títeres', Titirimundi 2026, del 12 al 17 de mayo, en Segovia, que también extenderá su programación a las ciudades de León, Palencia, Candeleda (Ávila), Salamanca y Zamora.

CONCIERTOS DE LA OSCYL Y RECITAL DEL TRÍO SITKOVETSKY

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpretará los días 7 y 8 de mayo el programa 16 de la Temporada 2025-26, bajo la dirección del maestro japonés Massaki Suzuki.

Otra cita destacada será la Gala Pregira que ofrecerá la Orquesta el 27 de mayo, como anticipo de la gira que realizará esta formación por Países Bajos, bajo la batuta de su director titular, Thierry Fisher y con el solista de guitarra Rafael Aguirre, con un programa de marcado carácter español.

El Ciclo de Recitales y Música de Cámara de la Temporada 2025-26 llega a su fin con un broche de oro, el debut del Trío Sitkovetsky el 17 de mayo en el Centro Cultural Miguel Delibes.

CICLOS DE CINE Y TEATRO

En mayo, la Filmoteca de Castilla y León continúa el Ciclo Comunidad Seminci con la proyección de algunos de los títulos "más destacados" de la última edición del Festival Seminci en Soria y Béjar (Salamanca).

La agenda de teatro y artes escénicas se renueva en el ciclo 'Teatro en el Delibes. VI Comunidad a escena' que ofrece el Centro Cultural Miguel Delibes, con el espectáculo 'Latidos', de la compañía Teatro Imposible, previsto el 2 de mayo y el estreno absoluto del espectáculo de danza 'Memoria en movimiento', de Rita Clara, programado para el 17 de mayo. La Red de Teatros y de Circuitos Escénicos ha programado para este mes más de 120 espectáculos en toda la Comunidad.