Díaz Pico aboga por la "libertad creadora" frente a la "cancelación" y negará fondos a "la leyenda negra y el autoodio"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y Léon, Alberto Díaz Pico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha asegurado este lunes que en su gestión aboga por la "libertad creadora" frente a "la cancelación y la uniformidad" al tiempo que ha aseverado que no destinarán "un sólo euro público" a quienes "promuevan la leyenda negra y el auto odio".

Así lo ha señalado el consejero y procurador electo por Vox en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León, donde ha detallado los principios y objetivos con los que gestionará la Consejería en los próximos cuatro años.

En materia de cultura, ha defendido en primer lugar que "la cultura no pertenece a ningún partido, a ninguna élite y a ningún despacho" y ha rechazado que se convierta en "un instrumento para borrar, deformar o juzgar retrospectivamente nuestra historia con los prejuicios del presente" de modo que afirma que sus políticas abogarán por la "libertad creadora" frente a la "cancelación y la uniformidad".

"Nuestras políticas protegerán la libertad creadora y serán un dique frente a la cancelación, la uniformidad y el miedo a disentir", ha planteado..

En su tarea en este cargo ha reivindicado "con orgullo y sin un sólo complejo" el "papel protagonista" de la comunidad en "la formación de España" y en "la Hispanidad", lo que considera "la mayor gesta civilizatoria de la historia".

En cuanto al apoyo a la creación artística y las subvenciones, se ha comprometido a apoyar a los creadores de acuerdo "estrictamente" con "el mérito y la excelencia" y ha subrayado que "se han acabado las subvenciones para obras que nadie demanda pero que sirven de propaganda ideológica".

En este sentido, se ha referido al proyecto de Ley del Cine, a la que ha criticado por que "llega a otorgar 'doble valor', a efectos de cuota de pantalla, a las películas según el sexo de quien las dirige", algo que ha definido como "ingeniería social subvencionada".

Por el contrario, defiende que el camino de su Consejería serán "criterios objetivos, apoyo a quien conecta con el público y una estrategia decidida de atracción de rodajes que convierta a Castilla y León --sus catedrales, sus castillos, sus paisajes-- en el gran plató natural de España".

Su voluntad, ha insistido, es trabajar por "una cultura de todos y para todos, abierta, dinámica, accesible y de calidad, pensada para el conjunto de la ciudadanía" que refuerce "la igualdad de acceso, el equilibrio territorial y el apoyo a la creación", a los centros culturales, al tejido profesional y asociativo.

Uno de sus objetivos, ha recalcado, será que "ningún castellano y leonés sienta que la cultura queda lejos de su vida por razón de edad, renta, discapacidad o código postal".

Todo ello, ha apostillado, lo harán "a contracorriente de un Gobierno de la Nación que ha convertido el Ministerio de Cultura en un comisariado ideológico", y ahí ha añadido otros ejemplos como la creación de la Dirección General de Derechos Culturales, que considera que subordina sus políticas a "la agenda identitaria y climática" y el "hecho" a su juicio

Además, ha considerado "un hecho" que el ministro "ha puesto en marcha la descolonización de los museos estatales" como el Museo de América o el Museo Nacional de Antropología mediante "la asunción institucional de la leyenda negra con cargo a los Presupuestos" y que el Gobierno ha destinado "14,6 millones de euros adicionales" para el "comisionado 'España en Libertad' que considera que está "dedicado a reabrir las heridas que los españoles ya cerramos hace medio siglo".

Frente a ese modelo, Castilla y León pretende ofrecer "exactamente lo contrario" y ha recalcado que las medidas de promoción cultural "tendrán como criterio ineludible el mantenimiento de la neutralidad política e institucional y para ello modificaremos el Plan estratégico de Subvenciones y las bases reguladoras de subvenciones, garantizando que la financiación pública, bien a través de subvenciones o de patrocinios o cualesquiera otros instrumentos jurídicos de gestión, no contribuya a alimentar la batalla cultural de la izquierda de este país".

Asimismo, en uno de los aspectos "transversales" de las políticas del nuevo Gobierno de Castilla y León ha afirmado que las ayudas y recursos de esta Consejería tendrán en cuenta el principio de "prioridad nacional" para situar por delante a "familias, creadores y empresas de nuestra nación, con arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"No tiene sentido financiar proyectos globalistas mientras nuestros autónomos de la cultura o del turismo rural tienen que cerrar la persiana", ha añadido.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA

En cuanto a la financiación, es partidario de que un gobierno haga un análisis de las prioridades que afectan a la vida de los ciudadanos y ha advertido de que "la cultura suele ser quien sufre la merma de inversión en épocas de restricción económica", por ello ha avanzado un "estudio sereno pero serio y riguroso de la viabilidad de la financiación privada de iniciativas públicas".

"No es razonable dejar escapar la inversión privada a través de patrocinios de los centros y actividades de carácter público", ha añadido.