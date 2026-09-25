Díaz Pico defiende el valor de la Semana Santa en CyL "por su significación religiosa y su manifestación cultural"

El consejeor y el alcalde con el resto de participantes en la inauguración del encuentro Nacional de Cofradías. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías ha arrancado este viernes oficialmente, con lo que Salamanca se ha convertido en "punto de encuentro de representantes del mundo cofrade" como ha indicado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, José Alberto Díaz Pico.

Durante la inauguración, Díaz Pico ha subrayado que este tipo de encuentros sirven para "recordar aquello que está en el origen de todo lo demás, la fe, la devoción popular, el compromiso cristiano" y ha aseverado que "sería un error" tomar a la Semana Santa "como un recurso cultural o turístico, porque antes que un reclamo turístico, es una manifestación de fe, antes que espectáculo es tradición y antes que patrimonio fue una tradición vivida y transmitida por generaciones".

Asimismo, ha destacado que Castilla y León es "la región de España con más celebraciones de Semana Santa declaradas de interés turístico internacional" aunque ha apuntado que ninguno de esos reconocimientos explica por sí solo "su verdadero valor".

Y es que para el consejero, la Semana Santa "posee un valor propio que nace de su profunda significación religiosa y su manifestación cultural de primer orden" y ha añadido que Castilla y León cuenta con "una enorme capacidad de vincular patrimonio, cultura, tradición y espiritualidad".

Por su parte, el secretario de la Comisión Permanente de los Encuentros Nacionales de Cofradías, José Antonio Fresno Castro, ha subrayado que no hay una Semana Santa que sea "mejor que otra" ya que todas son manifestaciones" distintas de la fe de un pueblo con sus costumbres y tradiciones".

Por su parte, el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca y del propio Encuentro, Francisco Hernández Mateo, ha destacado que la Semana Santa de Salamanca son "18 formas de vivir la Pasión, pero un mismo sentimiento que las une", al hacer referencia a las 18 hermandades existentes.

Asimismo, ha defendido que en este Encuentro se hable o presente y sobre todo "del futuro" y que todos los asistentes vuelvan a sus casas "con nuevos amigos, experiencias y conocimientos" que les permita "mirar hacia el futuro sin perder sus raíces".

Por último, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ensalzado el valor patrimonial y cultural de la Semana Santa en una ciudad que la vive "con fervor los 365 días del año".

Además, ha subrayado que la Semana Santa "declarada de Interés Turístico Internacional", es posible "gracias al trabajo ejemplar de las hermandades, cofradías y congregaciones que integran" la Junta de Semana Santa.