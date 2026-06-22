Díaz Pico lamenta que el Bono Cultural Joven no incluya el principio de 'prioridad nacional'

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, en una imagen de archivo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, ha mostrado su rechazo al Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura por tratarse de una "ayuda que no contribuye a fomentar la afición de los jóvenes a la cultura" y por no incluir el principio de 'prioridad nacional'.

Así lo ha expresado Díaz Pico en declaraciones recogidas por Europa Press en su primer acto como consejero, en el que ha presentado la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y ha sido cuestionado por el Bono Cultural Joven 2026, que se puede solicitar desde este lunes, 22 de junio.

"Discrepamos totalmente con la visión del Ministerio sobre este tipo de ayudas que salen de nuestros impuestos y que no contribuyen a fomentar realmente la afición de los jóvenes a la cultura", ha aseverado el titular de la cartera, uno de los tres consejeros de Vox en el nuevo gobierno de coalición con el PP en la Junta.

Asimismo, ha lamentado que "es una ocasión más pérdida" para introducir el criterio de 'prioridad nacional' en este Bono Cultural, ya que "incluye que puedan ser beneficiados menores extranjeros extutelados o que hayan solicitado el asilo en España".

"Nosotros creemos que el Gobierno de España sigue incurriendo en los mismos errores", ha concluido Díaz Pico en este sentido.