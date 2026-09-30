Díaz Pico reivindica el español como recurso "cultural, turístico y económico" y ve su promoción como "prioridad"

Díaz Pico, durante su participación en la V Semana del Español. - JCYL

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha reivindicado el español como un "gran recurso cultural, turístico y económico" para Castilla y León, al tiempo que ha señalado que su promoción es una de las "prioridades" de la Junta.

Así lo ha señalado durante su participación en el acto de inauguración de la V Semana del Español, que se celebra en Alcalá de Henares con la participación de centros educativos, agentes y profesores internacionales, con el objetivo de impulsar la enseñanza del español y potenciar el turismo idiomático hacia Castilla y León y el resto de España.

La Semana del Español combina actividades presenciales y online. Durante las jornadas del lunes y martes se ha desarrollado su edición digital, con más de 35 ponencias ofrecidas por los centros educativos federados y otros colaboradores, como editoriales, oficinas de Turespaña en el extranjero e ICEX España Exportación e Inversiones. Desde hoy, los inscritos participan en las actividades didácticas, formativas y económicas programadas, así como en reuniones empresariales entre centros educativos españoles, agentes y profesores internacionales.

Durante su intervención, el consejero ha destacado la dimensión internacional y la vitalidad del español, que cuenta ya con más de 635 millones de hablantes potenciales en todo el mundo. En 2025, el número de hablantes creció en 30 millones, un cinco por ciento más que el año anterior, y por primera vez la comunidad con dominio nativo de la lengua superó los 500 millones, hasta alcanzar los 520 millones.

"El español es una lengua viva, dinámica y en expansión, y esa realidad abre un territorio de oportunidades que debemos saber aprovechar de manera eficaz y concertada", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Díaz Pico ha reivindicado el español como un" patrimonio compartido y como una lengua con una dimensión cultural e identitaria que trasciende fronteras". En este sentido, ha señalado que "el español es también identidad" y ha destacado su condición de lengua común que une a todos los españoles, subrayando que su defensa "no va contra ninguna otra lengua", sino que supone reivindicar "la casa común" en la que caben todos.

El consejero ha valorado, asimismo, la dimensión internacional de la lengua y los vínculos culturales que genera entre España y los países hispanohablantes. En el marco de la próxima celebración de la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad, ha afirmado que "la Hispanidad no es una herida, sino una familia", formada por más de veinte naciones que comparten una lengua y una historia cultural.

En este contexto, Díaz Pico ha destacado también el vínculo histórico entre Castilla y León y Alcalá de Henares en torno a la lengua española. Ha recordado que Miguel de Cervantes nació en Alcalá y residió en Valladolid cuando se publicó la primera parte del Quijote, mientras que Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática castellana, publicada en Salamanca en 1492, murió en Alcalá de Henares. "Salamanca y Alcalá, las dos grandes aulas de nuestra historia, vuelven a encontrarse hoy gracias al español", ha señalado.

TERRITORIO DE REFERENCIA

Díaz Pico ha reivindicado, asimismo, el papel histórico de Castilla y León en la evolución y promoción de la lengua española, así como su capacidad para proyectarla internacionalmente. "El español es hoy un gran recurso cultural, turístico y económico para Castilla y León, y su promoción constituye una de las prioridades de la Junta", ha afirmado, para destacar que la Comunidad aspira a convertir esta ventaja competitiva en un instrumento de atracción de talento, estudiantes y nuevos proyectos.

En este sentido, ha recordado el carácter pionero de Castilla y León en la enseñanza del español para extranjeros, con la creación en 1929 de la primera Cátedra de Lengua Española para extranjeros en la Universidad de Salamanca. Una trayectoria que, según ha señalado, continúa hoy a través de los centros de español federados de la Comunidad, "centros de altísima calidad, con un largo recorrido y experiencia en la docencia, que se erigen hoy como los mejores embajadores de Castilla y León como territorio para la enseñanza y aprendizaje del español".

La enseñanza del español como lengua extranjera constituye así un ámbito de especial relevancia estratégica para Castilla y León por su dimensión educativa, cultural, económica y turística. El consejero ha subrayado que el turismo idiomático permite combinar el aprendizaje de la lengua con el conocimiento del patrimonio, la cultura, la gastronomía y la naturaleza de la Comunidad, convirtiendo a sus nueve provincias en un territorio privilegiado para profundizar tanto en la historia del español como en su realidad actual.

APOYO AL SECTOR

Castilla y León está representada en esta V Semana del Español por once escuelas de español como lengua extranjera de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. La Junta participa, además, con un espacio comercial en la feria de destinos en el que también está presente el Ayuntamiento de Salamanca, junto a otras comunidades autónomas y patronatos de turismo.

En este marco, el consejero ha destacado la apuesta de la Junta por reforzar la promoción internacional del español y el apoyo al tejido empresarial. "Estamos intensificando y diversificando las acciones de promoción según los mercados y apoyando al sector más que nunca", ha afirmado.

Entre las actuaciones impulsadas, la Consejería detalla programas de becas, en colaboración con universidades y centros acreditados de Castilla y León, dirigidos a profesores de español de todo el mundo; acciones promocionales en mercados internacionales; y una línea de subvenciones destinada a la creación de empresas y a la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.

Asimismo, la Consejería ha reforzado durante 2026 su compromiso con la digitalización y la modernización del sector, destinando la totalidad de los recursos previstos para este ejercicio al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.

Fedele Castilla y León representa a dieciséis escuelas y constituye un ejemplo de interlocución entre el sector y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con el desarrollo de planes específicos de promoción adaptados a las necesidades de las escuelas de español de Castilla y León, así como con subvenciones de apoyo a estos centros.

El consejero ha destacado también el Congreso Internacional del Español, consolidado como uno de los principales encuentros europeos de profesores de español, que en su última edición, celebrada en Salamanca en junio de 2025, reunió a más de 1.000 asistentes procedentes de 44 países. El Congreso, de carácter bienal, celebrará una nueva edición en Salamanca en 2027.

Díaz Pico ha reafirmado finalmente el compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con la consolidación de las nueve provincias de Castilla y León como "un referente internacional en la enseñanza y el aprendizaje del español", mediante la colaboración con escuelas, universidades, academias, sector editorial y empresas tecnológicas.