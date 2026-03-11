Díaz sobre la presentación del PGE: "Todos los escenarios son viables pero estamos gestionando una nueva crisis"

1067986.1.260.149.20260311130732 El candidato de IU-Sumar-Verdes Equo a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,durante un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado este miércoles a preguntas de los periodistas respecto a la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado que todos los escenarios "son viables" si bien ha recordado que en estos momentos el Ejecutivo está gestionando una nueva crisis, derivada de las consecuencias del conflicto en Irán.

"Todos los escenarios son viables, pero permítame que le diga con total honestidad que estamos gestionando una nueva crisis", ha precisado Yolanda Díaz tras ser preguntada por la promesa del Gobierno de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre de 2026.

Yolanda Díaz ha recordado que trabaja desde la pasada semana con los sectores productivos para analizar medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y se ha comprometido a seguir en esa línea. "Ahora mismo, créame, estamos volcados en la gestión de esta crisis (...) por tanto, ahora gestión de crisis", ha zanjado.

A modo de ejemplo, ha explicado que hoy mismo hay una reunión del Gobierno de España para analizar las propuestas, un encuentro al que seguirán más reuniones esta semana "para tomar medidas próximamente, la semana que viene", ha apostillado. "Tendremos más esta semana y tomaremos medidas la semana que viene seguramente para beneficiar a nuestro país", ha concluido.