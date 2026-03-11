Díaz traslada el pésame a los familiares de las fallecidas en Miranda (Burgos) y espera conocer lo ocurrido

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a los medios tras un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización abiertos, en el Museo del Patio Herreriano
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a los medios tras un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización abiertos, en el Museo del Patio Herreriano - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 12:08
Seguir en

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado el pésame a los familiares de las tres personas fallecidas en la noche de este miércoles, 11 de marzo, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y se ha mostrado a la espera de poder conocer lo ocurrido.

Díaz ha mostrado su pesar por lo ocurrido en Miranda de Ebro al inicio de las declaraciones a los medios de comunicación tras participar este miércoles en Valladolid en un encuentro con comités de empresas en ERE o deslocalización junto a los miembros de la candidatura 'En Común', la coalición de IU-Sumar-VerdesEquo para las elecciones del 15 de marzo.

"Todo el cariño y la solidaridad y, desde luego, ojalá conozcamos lo antes posible qué ha pasado", ha manifestado Yolanda Díaz que ha reiterado su "cariño, solidaridad y pésame" a los familiares y a los amigos de las personas afectadas en el incendio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado