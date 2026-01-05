Los dibujos ganadores de 'Segovia, ciudad europea' ilustrarán tres libretas que se repartirán a los ciudadanos

SEGOVIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dibujos ganadores del concurso 'Segovia, ciudad europea' ilustrarán la portada de tres libretas que el Ayuntamiento de la ciudad distribuirá de forma gratuita entre la ciudadanía.

El concejal de Educación, Juventud y Fondos Europeos, Sergio Calleja, ha recibido este lunes, 5 de enero, en el antiguo salón de Plenos de la casa consistorial a los tres ganadores del concurso de dibujo 'Segovia Ciudad Europea'.

Estos han destacado entre 135 escolares de diferentes centros educativos del municipio, que han participado en este certamen de dibujo que busca ensalzar los valores europeos.

En la categoría de nacidos entre 2019 y 2022, el ganador ha sido Alejandro Angulo Pozo (2020) con un dibujo que refleja la unidad, mientras en categorías superiores, el dibujo de Vega Pérez Rincón (2016), pone de relieve los valores de la democracia, la libertad, la igualdad, la dignidad humana y los derechos humanos, ha sido el ganador de la categoría de nacidos entre el 2015 y el 2018.

Por último, la ganadora de jóvenes nacidos entre 2008 y 2014 ha sido Martina Fernández (2013), con un dibujo que ha titulado 'En Segovia hasta las piedras sueñan alto'.

Según ha informado el concejal, estos tres dibujos serán la ilustración de la portada de tres libretas, que se distribuirán de manera gratuita entre la ciudadanía.

Para Calleja, los trabajos "muestran Segovia como una ciudad abierta, diversa y que mira hacia Europa, con mensajes claros y rotundos", y ha expresado que "cuando los niños o los jóvenes pintan, están expresándose y es algo muy importante, porque estos sencillos gestos hacen de Segovia una ciudad mejor y más amable".

El concurso de dibujo 'Segovia, ciudad europea' está convocado por el Ayuntamiento de Segovia a través de la oficina Europe Direct y es parte de las actuaciones de la Agenda Urbana Segovia 2030 y del proyecto 'Vencejo(D)S', concretamente en la acción A12, Laboratorio de Sostenibilidad.