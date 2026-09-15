Diez aboga por poner fin a la polémica con Cendón y reitera que su labor se centra en mejorar el futuro de los leoneses

El alcalde de León, José Antonio Diez. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha mostrado partidario de poner fin al enfrentamiento político con el secretario provincial del partido en León, Javier Alfonso Cendón, y ha reiterado que su labor se centra en mejorar el futuro de los leoneses y de la ciudad.

"Me gustaría ir poniéndole fin a todo esto, porque yo creo que no tiene el menor de los sentidos, y sobre todo cuando se escucha lo que se escucha. Por lo tanto, yo creo que el señor Cendón, que siga hablando, que creo que tiene poco que hablar, pero que siga hablando, que yo lo que voy a seguir haciendo es seguir trabajando junto con los leoneses, por León y por un mejor futuro para nuestra ciudad y para todos los ciudadanos", ha recalcado el regidor leonés.

Lo que "realmente" preocupa al alcalde es impulsar los "grandes proyectos" para la ciudad, algunos de los cuales dependen de otras administraciones, por lo que ha abogado por trabajar "todos juntos" en este sentido: la sociedad, los ciudadanos y las instituciones.

"Yo creo que los leoneses saben perfectamente quién soy yo. Creo que he tenido tiempo durante estos años de que me conozcan y yo también de conocer muy bien a la sociedad leonesa. Y creo que los ciudadanos, lamentablemente para algunos, también saben quién es el otro", ha añadido.

En cuanto a la celebración del proceso de primarias en el caso de que haya otro candidato socialista a la Alcaldía de León, Diez ha sostenido que los estatutos "están muy claros" y "no tienen discusión alguna" y ha recordado que los alcaldes electos tienen derecho a repetir nuevamente como candidatos, salvo si la mitad más uno de los militantes de la agrupación deciden solicitar primarias. Por lo tanto, no habrá ningún proceso de primarias salvo que los militantes lo decidan, cuestión de la que, por el momento, no tiene constancia. "Todo lo demás son fuegos de artificio", ha apostillado.

Sobre si hay algún movimiento en la Agrupación Local Socialista encaminado a que se abra el proceso de primarias con el apoyo de la militancia, ha apuntado que no le consta, aunque eso no quiere decir que no exista: "No me consta, seguro que lo estará intentando, pero bueno, yo creo que la militancia ha demostrado en reiteradísimas ocasiones ser bastante más inteligente, porque la inteligencia no solamente hay que decir que la tiene, sino que hay que demostrarla", ha concluido.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la Universidad de León, tras asistir al acto de inauguración del Grado de Medicina en la Institución académica.